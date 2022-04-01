شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة البيت تكرم المرأة وتحتفى بالراحلة أنيسة حسونة فى صالونها الثقافى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث الحضور عن الدكتورة أنيسة حسونة ورحلتها الصعبة ومدى قوتها في تخطي الصعاب، مؤكدين على قوة المرأة بشكل عام ومثابرتها فى كل ما يواجهها من تحديات في المجتمع والحياة. وفي نهاية الندوة تم إهداء أسرة أنيسة درع مؤسسة الأهرام ودرع خاص من مجلة البيت وكتاب "مقتنيات الأهرام الفنية"، الذي يضم القطع الفنية النادرة التي تمتلكها المؤسسة وتعد جزءا مهما من تاريخ حركة الفن التشكيلي المصري.
وبعد التكريم تم افتتاح معرض فني تشكيلي، استمر لمدة يوم واحد، تم عرض فيه مجموعة من مقتنيات مؤسسة الأهرام الفنية النادرة لعدد من الفنانين المصريين الرواد والمعاصرين مثل الفنان سيف وانلي والفنانة جاذبية سري، وذلك بحضور الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، ومدير المعهد الإيطالي دايفيدي سكالماني، وسفيرة البرتغال مانويلا فرانكو، والسوبرانو فرح الديباني، والمهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث، والمهندس تامر الخرزاتي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين والمصممين المعماريين.