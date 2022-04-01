شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة البيت تكرم المرأة وتحتفى بالراحلة أنيسة حسونة فى صالونها الثقافى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مجلة البيت، الأربعاء الموافق 30 مارس، صالونها الثقافي الثاني عشر تحت عنوان "المرأة هي روح الحياة"، للاحتفاء بالسيدات الملهمات في مجال الإبداع والفن والثقافة، وإحياء لذكرى الراحلة دكتورة أنيسة حسونة، وذلك بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وسوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت، والدكتور شريف ناجي زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، وسلمى ناجي ومها ناجي ابنتيها، بالإضافة إلى عدد كبير من الحضور منهم الإعلامية جاسمن طه زكي، والإعلامي وعضو مجلس الشورى عماد الدين حسين، والإعلامي محمد علي خير، والمهندس أحمد الشابوري رئيس شركة بدايات مصر والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية"وسلوك البطوطي سفيرة مبادرة حياة كريمة.

وتحدث الحضور عن الدكتورة أنيسة حسونة ورحلتها الصعبة ومدى قوتها في تخطي الصعاب، مؤكدين على قوة المرأة بشكل عام ومثابرتها فى كل ما يواجهها من تحديات في المجتمع والحياة. وفي نهاية الندوة تم إهداء أسرة أنيسة درع مؤسسة الأهرام ودرع خاص من مجلة البيت وكتاب "مقتنيات الأهرام الفنية"، الذي يضم القطع الفنية النادرة التي تمتلكها المؤسسة وتعد جزءا مهما من تاريخ حركة الفن التشكيلي المصري.

وبعد التكريم تم افتتاح معرض فني تشكيلي، استمر لمدة يوم واحد، تم عرض فيه مجموعة من مقتنيات مؤسسة الأهرام الفنية النادرة لعدد من الفنانين المصريين الرواد والمعاصرين مثل الفنان سيف وانلي والفنانة جاذبية سري، وذلك بحضور الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، ومدير المعهد الإيطالي دايفيدي سكالماني، وسفيرة البرتغال مانويلا فرانكو، والسوبرانو فرح الديباني، والمهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث، والمهندس تامر الخرزاتي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين والمصممين المعماريين.