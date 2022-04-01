شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للشعب المصرى والأمة الإسلامية بأسمى التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الرئيس السيسى فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":

"أتقدم للشعب المصرى والأمة الإسلامية بأسمى التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله فى هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالى مصر.

حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".