شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال رمضان.. استمرار العمل بالمواعيد الجديدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر.. وخدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل 24 ساعة.

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