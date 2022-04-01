وزارة الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت وزارة الداخلية المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.