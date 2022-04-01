أخبار مصر

الإمارات تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، كما أعلنت اليوم الجمعة أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرالديوان الملكى والذى أعلن رسميا أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

كما أعلنت سلطنة عمان اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا