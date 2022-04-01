شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أنباء عن رؤية هلال رمضان فى مرصد تمير بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أنباء عن رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بالرياض.

ينتظر المسلمون اليوم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، انتظارا لحلول الشهر الكريم للسنة 1443هـ، ويعد استطلاع رؤية هلال شهر الصيام من العادات القديمة لدى المصريين، وليلة الرؤية إحدى الليالى ذات الأهمية العظمى فى أنها تحدد للمسلمين بداية صوم شهر رمضان المبارك.

وعلى مدار التاريخ منذ الفتح الإسلامي لمصر، اختلفت مظاهر الاحتفال برؤية هلال رمضان فى مصر لتقلب الدول على حكامها الفاطميين والأمويين والعباسيين والعثمانيين والمماليك، فكل من هؤلاء له عاداته وتقاليده.