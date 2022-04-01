شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": مد فترة الترشح للدفعة الثانية من مبادرة كن سفيرا حتى 10 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- عن مد فترة الترشح للدفعة الثانية من مبادرة كُن سفيرًا حتى 10 أبريل الجارى، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من الشباب على المبادرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مبادرة كُن سفيرًا تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية، وفي ضوء التوسع في الاستثمار في البشر، مشيرة إلى مراعاة المبادرة لاعتبارات النوع الاجتماعي ومشاركة ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمثيل كل المحافظات بما يؤكد الحرص على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أنه منذ فتح باب التقدم للدفعة الثانية من المباردة؛ تقدم عدد كبير من الشباب، مما دفع بتمديد المدة المتاحة للترشح لإتاحة الفرصة للجميع.

وأضافت "شريف"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مبادرة "كُن سفيرًا" تهدف إلى نشر فكر الاستدامة بين الشباب من خلال سلسلة من الدورات التدريبية، وتشمل المبادرة 3 مراحل أساسية هي المستوى التمهيدي، ثم المستوى التخصصي وتتم فيهما الدراسة من خلال منصة التدريب الإلكتروني "استدامة"، ثم المستوى الاحترافي ويتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج تدريب المدربين TOT ليصبحوا سفراء للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم، ويتم تنفيذ هذا المستوى عن طريق الحضور الفعلي لمدة 5 أيام متواصلة.

وأتاحت الوزارة التسجيل بالمبادرة حتى 10 أبريل 2022، على أن تتوافر في المتقدم عدد من الشروط هي، أن يتراوح سن المتقدم من 18 - 35 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما يفضل أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها. ويتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته خمسة دقائق للتعريف عن نفسه ومؤهلاته العلمية والهدف الرئيسي للالتحاق بالمبادرة، وماذا سيقدم للمجتمع بعد اجتياز البرنامج التدريبي.