شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا بمختلف أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1143 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، و17 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و138 ألفا و923 حالات، والوفيات إلى 36 ألفا و529.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و946 حالة إصابة.



في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2989 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 ألاف و151 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 117 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و289 ألفا و810 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 468 ألفا و462 حالة، والوفيات إلى 2177.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2458 حالة إصابة جديدة، و68 حالة وفاة.



وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و659 ألفا و535 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 323 ألفا و16 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 38 حالة اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و787 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 180 إصابة جديدة إلى جانب 4 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و524 ألفا و973 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 30 ألفا و359 وفاة.