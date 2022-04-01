شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: بدء توريد الأقماح المحلية.. ونستهدف 6 ملايين طن هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء توريد القمح المحلى اليوم الجمعة لموسم 2022، كما انتظمت كافة اللجان فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعى المزارع المصرى علي توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

واضاف الوزير أن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية أغسطس 2022 لافتا إلى أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد، مضيفاً أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين وأن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقرير يومى للوزير لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى.