شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح 4 شروط لوجوب الصوم فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نشر فتاوى خاصة بأحكام الصيام ومبطلات الصوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، شروط وجوب الصوم، قائلة :"إذا توافر في الإنسان هذه الشروط فقد وجب عليه صوم رمضان".

وأضحت دار الإفتاء المصرية شروط وجوب الصوم وهى :"الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم "الخلو من المانع"، مؤكدة أن القدرة على الصوم تتحقق (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم بنصيحة الطبيب المختص، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فلا إثم عليه حينئذٍ، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم؛ فعليه فدية عن كل يوم، ومقدراها عشر جنيهات كحد أدنى.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :" حكم صوم رمضان؟" قائلة :"صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام"، وأجابت أيضا على سؤال :" طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟"، حيث قالت الدار :"يثبت دخول شهر رمضان كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.

وأضافت دار الإفتاء: "والاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "فإذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم".

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضرورةَ الالتزام بإعلان دار الإفتاء المصرية فيما يتعلَّق بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدَّد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جرَّاء ذلك.

وقالت دار الإفتاء المصرية: " ساعات قلائل ونستطلع هلال شهر رمضان المبارك"، مضيفة :" مما به يثبت دخول شهر رمضان: رؤية الهلال، وإكمال شعبان ثلاثين يومًا".

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء اليوم الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. اول ايام رمضان ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية لرصد هلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 6 لجان، حيث تتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وأسوان.

وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.