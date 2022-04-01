شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة الأسئلة وتسلميها للمدارس.. التعليم تعلن جاهزيتها لامتحان رابعة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية انتهت من الاستعداد لامتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى، حيث تم طباعة الأسئلة وتسليمها إلى المدارس مع التنبيه على المدارس بالحفاظ على سريتها، لافتة إلى أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، مشيرة إلى أنه يجب على أولياء الأمور والطلاب التأكد بأنها اختبارات فقط هدفها قياس الطالب لمستواه ومعرفة نقاط القوة والضعف لتحسينها.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يبدأ غدا السبت 2 أبريل المقبل ويؤدى التلاميذ يوم السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.