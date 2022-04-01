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"القومى للمرأة" يطلق برنامج "مسحراتى مصر وحارتها" خلال شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - للعام الثاني على التوالى، وتزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، أعلن المجلس القومي للمرأة عن إنتاجه حلقات برنامج مسحراتي مصر وحاراتها، والمقرر عرضه على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، كما سيتم إذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.

   

ويناقش برنامج مسحراتي مصر وحاراتها ، موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التى تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع ، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية  من خلال " 30 " حلقة  يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

 

برنامج مسحراتي مصر وحاراتها من إنتاج المجلس القومي للمرأة ومن أشعار الشاعر الكبير  جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدي الرشيدي، وتوزيع شريف الوسيمي، ومن اخراج د.زينب زمزم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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