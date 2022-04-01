نصاب وحدة تراخيص مرور حلوان في قبضة أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط

أحد الأشخاص لانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات.

وكان العميد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور والرائدان علي موسى ومحمد كمال، نجحوا في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال تواجده بإحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة منتحلاً صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وبحوزته رخصة تسيير لإحدى السيارات بإسم أحد الأشخاص.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث والعميد عمرو مجدي رئيس مباحث قطاع التأمين اعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالي.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.