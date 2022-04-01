بالفيديو.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم بمختلف قطاعات الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية، بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

ولاقى ذلك استحسانًا من الأطفال، والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال، بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.