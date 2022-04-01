الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن علاوة الموظفين وأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 16 لسنة 2022، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 16 لسنة 2022 الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وتكون القانون من 9 مواد نشرتها الجريدة الرسمية كالتالي: