الزراعة تكشف شروط شراء الدواجن المجمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعض النصائح للمواطنين عند شراء الدواجن المبردة والمجمدة.

وشددت الدكتورة سهام صادق، طبيب أول بالإرشارد البيطري، على أهمية التأكد من شراء الدواجن المبردة والمجمدة في أكياس مغلقة ولا توجد بها أي تشققات أو فتحات، وأن يكون مدونا عليها اسم المجزر وتاريخ الإنتاج.

وأوضحت الدكتورة سهام صاديق، أن هذه المنتجات تخضع للإشراف البيطري، متابعة: المجاز الحكومية المرخصة تقدم منتجات عالية الجودة وخالية من التلوث.