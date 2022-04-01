شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى يقيل اثنين من كبار المسئولين العسكريين ويصفهما بالـ"خونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي أعلن إقالة اثنين من كبار المسئولين ووصفهما بـ "الخونة" في عرض نادر للمعارضة بين صفوف الرتب في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الجنرالين اللذين يعملان في جهاز الأمن القومي بالفشل في أداء واجبهما في حماية البلاد. كما حذر الآخرين من أنهم سيعاقبون على سلوك مماثل.

قال زيلينسكي في خطاب: "بخصوص من هم عكس الأبطال. الآن ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة. لكنهم سيعاقبون جميعًا بالتدريج. هذا هو السبب في أن الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي لجهاز الأمن الأوكراني ناوموف أندريه أوليهوفيتش والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في منطقة خيرسون كريفوروشكو سيرهي أولكساندروفيتش لم يعدا جنرالات."

وقالت الصحيفة إن هذه المناسبة كانت المرة الأولى التي يعلن فيها زيلينسكي عن عمليات إقالة رفيعة المستوى لأولئك المتورطين في الدفاع الأوكراني. ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن سبب إقالة المسئولين.

لكنه أضاف: "أولئك العسكريون من كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم ، والذين ينتهكون قسم الولاء العسكري للشعب الأوكراني فيما يتعلق (ب) حماية دولتنا وحريتها واستقلالها ، سيُحرمون حتما من الرتب العسكرية العليا. الجنرالات العشوائيون لا ينتمون إلى هنا!"

في الشهر الماضي، فصلت روسيا أحد كبار جنرالاتها بعد مزاعم بأنه سرب معلومات عرّضت العملية العسكرية للخطر.

في غضون ذلك ، قال زيلينسكي الليلة الماضية إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال صعبًا للغاية وأكد أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف زيلينسكي ، إن الروس كانوا أشرارًا جدًا وحريصين جدًا على التدمير لدرجة أنهم بدوا وكأنهم من عالم آخر ، وحوش تحرق وتنهب ، تهاجم وتعتزم القتل".