شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه غدا وطوال رمضان للثانية صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة المترو غدا السبت مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا مع رفع حالة الطوارئ طوال شهر رمضان.

وأكدت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.