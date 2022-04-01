شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: مروحيات أوكرانية تتسلل للأراضى الروسية وتقصف مستودع نفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين فى حريق اندلع اليوم الجمعة، فى مستودع للنفط فى مدينة بيلجورود جراء قصف أوكرانى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكتب جلادكوف في صفحته على "التلجرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا."

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتى والتكتيكى الروسى 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، نقلته "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، حيث ذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحى الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

كذلك تم تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق "بوغوسلافسكي" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.