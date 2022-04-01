شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهى 2 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً ببدء تطبيق مد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتي نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا لتصبح الساعة الثانية صباحا.

ونص القرار الوزاري فى مادته الأولى: استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نص القرار فى المادة الثانية : لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ونص القرار فى المادة الثالثة بنشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

السيدة انتصار السيسى تهنئ أيتام مصر: يومهم يعكس كل معانى المحبة والرحمة

احتفلت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم، الذى يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذى يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم فى هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التى تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.. كل عام وكل طفل يتيم بخير".

الإسكان: تغطية 98.7% من الجمهورية بخدمات مياه الشرب.. و96% بالصرف الصحى

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التشاورية الثانية للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، ومُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعضاء فريق المكتب الاستشاري المختص.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم عقد الورشة التشاورية الثانية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التي تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تمت من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وشركاء التنمية الدوليين، منوهاً إلى ما شهدته الدولة المصرية في السنوات الـ7 الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أدى تنفيذ تلك المشروعات إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7%، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلى 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و 40 % من السكان بالريف.

بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بالقاهرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ اليوم الجمعة، الموافق 1 أبريل 2022، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بمحافظة القاهرة، فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى شارع أحمد لطفى السيد، والذى انتهى من تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، فى التوقيت المحدد من القيادة السياسية بتشغيل المرحلة الثالثة من المحور قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث تسهم هذه المرحلة فى حل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسة، والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وأوضح وزير الإسكان، أن محور جيهان السادات يهدف إلى ربط مناطق وسط وشمال القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى) والطريق الدائرى والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، وخفض نسبة التلوث.

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية ، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم ، مشيداً بتفانيهم فى آداء مهامهم على أكمل وجه ، فضلاً عن دورهم البطولى فى الحفاظ على الأمن والإستقرار .

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة ، كما أدار حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم فى تحقيق الإستقرار واستمرار عملية التنمية التى تشهدها مصر بكافة المجالات.