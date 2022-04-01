الإفتاء: ساعات ونستطلع هلال رمضان.. وتؤكد ضرورة الالتزام بما تعلنه الدار

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القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضرورةَ الالتزام بإعلان دار الإفتاء المصرية فيما يتعلَّق بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدَّد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جرَّاء ذلك.



متى رمضان 2022وقالت دار الإفتاء المصرية: " ساعات قلائل ونستطلع هلال شهر رمضان المبارك"، مضيفة :" مما به يثبت دخول شهر رمضان: رؤية الهلال، وإكمال شعبان ثلاثين يومًا".

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء اليوم الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

رؤية هلال رمضان

ويحضر الحفلَ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.

اول ايام رمضان

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية لرصد هلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 6 لجان، حيث تتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وأسوان.

وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.