شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوار لا تمنع الاحتفال برمضان.. شاهد النزلاء يصنعون الفوانيس بمراكز الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تمنع الأسوار النزلاء من الاحتفال بشهر رمضان، حيث حرص نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على تصنيع الفوانيس في الورش المخصصة، وذلك كنوع من الابتهاج والاحتفال بشهر رمضان، حيث جاء ذلك على خليفة زيارة "حقوق الإنسان" لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

واستقبلت منطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدداً من الباحثين القانونين وكذا عدداً من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وإطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء.. كما تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والمشغل والخياطة والتطريز.. بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز من بينها (أماكن الشعائر الدينية – المكتبة – الفصول التعليمية – مبنى التأهيل والهوايات).

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.



النزيلات



تصنيع فوانيس رمضان خلف الأسوار