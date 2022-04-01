شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية يوم اليتيم بحديقة الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر والتي شارك فيها حوالي 150 طفلاً من دور الأيتام بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، عَلِي الاهتمام الذي توليه الدولة لجميع أبنائها خاصة الأيتام باعتبارهم أمل ومستقبل مصر وتقديم كل الدعم والمساندة لهم بإعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والاهتمام بالجانب المجتمعي والإنساني لهم .

وقال وزير التنمية المحلية، إننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم بيوم اليتيم، والذي يعد يوم الرحمة والألفة و يتواكب هذا العام مع حلول شهر رمضان المعظم، مضيفاً: يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع .. حيث أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، ولابد أن يعلم جميع أبنائنا من الأيتام أن سعادتهم من أولوياتنا جميعاً ، وأن أحلامهم مسؤوليتنا .

ودعا اللواء محمود شعراوي جميع أبناء الشعب المصري للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة وتقديم الدعم لأبنائنا الأطفال الذين فقدوا الأب أو الأم أو الأسرة حتي يشعروا بأن المجتمع بأكمله هو الأب والأب والسند الذي يقدم كافة أشكال الرعاية والدعم، مشددًا على اهتمام الدولة ببناء وتنمية الانسان المصري منذ طفولته وخلق جيل قادر علي تحمل المسئولية في المستقبل والمشاركة في بناء دولتنا القوية في الجمهورية الجديدة .

واختتم وزير التنمية المحلية قائلا: يجب ألا ننسي أيضاً في هذا اليوم تقديم التحية والتقدير والإعزاز لأبناء شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً لهذا الوطن الغالي ، وتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم اللازمة لهم ولأسرهم.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل ادماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم ، مشيرا إلى أن يوم اليتيم يمثل رمزا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها ، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركة الأطفال في يوم عيدهم ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل الدعم والرعاية للأطفال الأيتام لتعزيز قيم الولاء للوطن لديهم مشيرًا إلى أن كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته.

تضمن الحفل توزيع الوجبات الغذائية على الأطفال إلى جانب توزيع الهدايا المقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية شارك فيها المطرب سامح يسري كما تضمن الحفل العديد من الألعاب والرسم على وجوه الأطفال لإدخال السعادة والبهجة عليهم.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية والإعلاميين .