القوى العاملة: آلية جديدة لسرعة حصول المصريين العاملين بإيطاليا على مستحقاتهم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا استحداث آلية جديدة لسرعة مساعدة المواطنين العاملين بإيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، وذلك من خلال قيام القسم القنصلي بالقنصلية بإخطار المكتب آليا فور ورود حالات الوفاة إليه.

وأشار الوزير إلي أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة ببحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم في الحصول عليها في أسرع وقت ممكن بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا والمواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: الوزير تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه كانت من أولى نتائج تفعيل هذه الآلية قيام المكتب بالتواصل الفوري مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن"م.م.أ" من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه

وأكد الملحق العمالي بميلانو أن المواطن المذكور كان منتظماً في سداد الاشتراكات التأمينية، وفي هذا الشأن أفادت هيئة التأمينات بتوافر شروط حصول الورثة على المعاش.

وبناء علي توجيهات السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، تم التواصل مع ذوي المتوفى وإخطارهم بذلك، وإرشادهم إلى الأوراق المطلوبة للحصول على هذا المعاش، الأمر الذي كان له انطباع إيجابي لديهم عن سرعة بحث مستحقاتهم التأمينية والتواصل معهم في هذا الصدد، وجاري المتابعة مع الورثة ومساعدتهم في الحصول على كافة مستحقاتهم.