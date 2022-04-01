شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات ابريل اليوم الجمعة من ماكينات صرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش.