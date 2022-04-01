شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تسليم ٤ طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام، والذي تقدمه وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مدريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

أوضح وزير الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

لافتا إلى أن سيتم توزيع 30 طن لحوم علي الأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الاطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

مؤكدا انه هناك تعاون دوري قائم مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة مشيرا انه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنه تشكل يمثل فيها كافه الجهات المعنية.

حضر فعاليات استلام اللحوم المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والعميد محمد حمزة المستشار العسكري والشيخ مسعد مدير مديرية الاوقاف محمد كمال مدير مديرية التضامن.