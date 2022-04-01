شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 43690 طن بضائع و528 شاحنة و182 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 10 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 43207 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة و8 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 483 طن بضائع عامة ومتنوعة 273 شاحنة و174 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 71 شاحنة و15 ملاكي والسفينة بوسيدن بحمولة 81 شاحنة و30 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 61 شاحنة، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 118 شاحنة والسفينة امل بحمولة 87 شاحنة و7 ملاكي والسفينة INCE DACFIC بحمولة 42000 طن فوسفات تصدير إلي الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 60 شاحنة بحمولة 425 طن بضائع عامة و58 طن ترانزيت إلي ليبيا و101 ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1207 طن بضائع عامة و1 ملاكي .