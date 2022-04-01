ضبط صاحب محل لعب أطفال لاتجاره في العملة الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بنك عملات متحرك داخل محل لعب أطفال بالدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل لعب أطفال، وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" – كائن بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ماكينة عد نقود.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.