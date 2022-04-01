بسبب خلافات مالية.. مسجل خطر يطعن شابا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر لقيامه بإصابة شخص بسبب خلافات بينهم بالخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجسم لقيامه بالتعدي على نجلها له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان بالضرب محدثاً إصابته بجرح نافذ بالجسم، وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، قام على إثرها بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثا إصابته المشار إليها.

جرى تحرير المحضر الالزم وتولت النيابة التحقيق.