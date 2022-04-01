أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يتفقدون مركز بدر للإصلاح والتأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد

استقبلت منطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر، بقطاع الحماية المجتمعية، وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعددًا من الباحثين القانونين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وإطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء، كما تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والمشغل والخياطة والتطريز، بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز من بينها أماكن الشعائر الدينية، المكتبة، الفصول التعليمية، مبنى التأهيل والهوايات.

وأشاد أعضاء الوفد، بحرص وزارة الداخلية، على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم، تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.