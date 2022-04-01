"جريمة داخل محطة وقود".. ضبط المتهمين بسرقة محل بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بسرقة محل داخل محطة وقود بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل بإحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المحل ملكه ، وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية - مجموعة من الشواحن والهاردات من داخله، وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتوياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف أمن إداري بذات المحطة المشار إليها- شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، كما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بالمحطة المشار إليها، اختمر في ذهنه فكرة سرقة المحل ، وفي سبيل ذلك استعان بشقيقه لتنفيذ مخططه ، وقاما بكسر باب المحل وتمكنا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها ، ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من الأجهزة الكهربائية المستولى عليها – مبلغ مالي بمسكنهما.

وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع باقي المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.