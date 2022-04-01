فتحة سرية داخل البروفة.. ليلة سقوط مُصور السيدات داخل محل ملابس بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهم بغرفة تغيير الملابس.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بأنها حال تواجدها داخل إحدى محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فب حقه مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوب صور ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.