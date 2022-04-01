التنمية المحلية: تسليم مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلى محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه.

وأشار شعراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن المصنع يُعد الثاني الذي يتم تسليمه للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة وذلك بعد تسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية والذي تم إنشاؤه بأحدث التكنولوجيا الألمانية والهولندية وبطاقة تصميمية 1200 طن/ يوم بإجمالي تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه.

جاء ذلك عقب تلقي وزير التنمية المحلية، اليوم تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية بالمحافظات، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

ولفت شعراوي إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء مصنعين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في مدينتي ميت غمر والمنزلة بالدقهلية بتكلفة حوالي 225 مليون جنيه، كما أنه جار الانتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا.

وأشار التقرير إلى أن مصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج مقام على مساحة 10 أفدنة ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمية 20 طنا/ ساعة وينقسم إلى خط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة إلى المعدات المتحركة.

وأوضح أن المصنع تم تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة اللازمة من بينها (حفار بكباش ماركة دوسان ولودر تلسكوبي ماركة بوب كات وجرار ماركة بيلاروس وماكينة تقليب السماد ماركة سكارب وشاحنة مقطورة ماركة ماز ومقطورة الرش والترطيب ومكبس المعادن ومكبس الورق والقماش ومقطورة 6:4 طن صندوق قلاب)، كما يتكون المصنع من المنشآت التي تشمل (مبنى الإدارة والعمال - غرفة الحارس - غرفة الميزان - غرفة المحول - غرفة المولد - ورشة الصيانة - مظلة السيارات - مظلة المعدات - مظلة الخط الميكانيكي) والمصنع بالكامل محاط بسور خرساني.

وأضاف شعراوي أن محافظة سوهاج شهدت تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، كما سيتم توريد 11 محطة وسيطة متحركة بمدن (جهينة - المراغة - غرب سوهاج - شرق سوهاج - ساقلتة - جرجا - البلينا - طما - طهطا - المنشأة - أخميم) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن، موضحا أن تكلفة تلك المحطات بلغت حوالي 81 مليون جنيه، وحجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج تبلغ حوالي 191.5 مليون جنيه.

كما أشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات بإجمالي تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجار استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالي تكلفة 251 مليون جنيه، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالي 10 محطات بإجمالي تكلفة 109 ملايين جنيه، وجار العمل على استكمال توريد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 434 مليون جنيه.

وبشأن إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء 62 خطا جديدا بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الآمنة، أشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 52 مدفنا صحيا آمنا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، حيث تم تصميم وتنفيذ 18 مدفنا صحيا آمنا بإجمالي تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه، وجار تنفيذ باقي المدافن الصحية بإجمالي تكلفة 500 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينتي العريش وبئر العبد إلى محافظة شمال سيناء للمساعدة في نقل التولد اليومي من المدينتين وذلك بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وتضمنت المعدات 2 سيارة ماركة مرسيدس طراز مجهزة برافعة خطافية و4 حاويات قمامة سعة 24 م3.

وأوضح شعراوي أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العريش وبئرالعبد بتكلفة 41 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بتلك المدن.