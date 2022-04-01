"البيئة" تسلم 100 دراجة هوائية للفائزين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

سلمت وزارة البيئة 100 دراجة هوائية للفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" لشهر مارس والمقدمة من وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر برعاية Telfast middle East حيث سلم جوائز الفائزين الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك بمحمية وادي دجلة بالمعادي.

وأكد الدكتور علي أبوسنة أن المبادرة تُعد أحد وسائل رفع الوعي البيئي وتسعى الوزارة لتكرارها في كل ربوع مصر بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أو القطاع المصرفي وغيرهم، موجهًا الشكر لشركة سانوفي على التعاون في إطلاق تلك المبادرة ودعم 100 فرد من المشاركين كخطوة أولى بالدراجات الهوائية والتي تعد أحد وسائل النقل النظيف والمستدام وتقوم فئات من الشباب وكبار السن باستخدامها بدول كثيرة من العالم.

كما نقل الدكتور علي أبوسنة تحيات وشكر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للقائمين على المبادرة وعلى الفائزين بالجوائز من المشاركين، مضيفًا: الشباب هم أمل المستقبل ونسعى أن يكون الفائزين بالمسابقة سفراء لنا في الأماكن والأحياء المتواجدين بها لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية النقل المستدام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة أحد أهم وأكبر المؤتمرات وهو مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن أسماء الفائزين في المسابقة البيئية الشهرية التي أطلقتها الوزارة للجمهور على الموقع الإلكتروني لها بالتعاون مع شركة سانوفي مصر حيث وصل عدد الفائزين في المسابقة إلى 100 فائز، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفي المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وتتمثل جوائز المسابقة في دراجات هوائية تم توزيعها على الفائزين، وقد شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الشباب من الذكور حيث بلغت نسبة مشاركتهم إلى 63% على حساب الإناث، كما حازت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية في الترتيب على النسبة الأكبر من الفائزين.