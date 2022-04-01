شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات غذائية وعينية على المواطنين وتحتفل بيوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المُجتمعية بالداخلية، بالتنسيق مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، المساعدات الغذائية والعينية للمفرج عنهم وأسرهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم الرعاية والدعم للمفرج عنهم لمساعدهم فى الإنخراط مرة أخرى فى المجتمع عقب قضائهم مدة العقوبة.

وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان) واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (دمياط – كفرالشيخ) بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكذا استقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.