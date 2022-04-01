شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور مراكز إصلاح وتأهيل بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفدا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدداً من الباحثين القانونين، وكذا عدداً من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية واطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء.

كما تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والمشغل والخياطة والتطريز، بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز من بينها (أماكن الشعائر الدينية – المكتبة – الفصول التعليمية – مبنى التأهيل والهوايات).

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.