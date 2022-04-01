شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك فى تتويج فنانة الأوبرا فرح الديبانى بوسام "فارس" الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من رموز الدبلوماسية والفن والثقافة، في حفل تقليد الفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني بوسام "فارس" بدعوة من مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، وذلك تقديرًا لمساهمتها الثقافية كأول سوبرانو عربية محترفة في أوبرا باريس.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رسالة شكر وتقدير لفرح على نجاحاتها، مشيرة إلى أنها فخر لكل المصريين بالخارج وخير ممثل لوطنها بما تقدمه من فن راق وعلى مستوى عال في الاحتراف، مشيدة بدور والديها العظيم ودعمهما لابنتهما حتى أصبحت فنانة عالمية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها لدعوة سفير فرنسا بالقاهرة للمشاركة في أمسية تكريم ابنة من أبناء المصريين بالخارج، بأرفع الأوسمة الفرنسية والذي يمنح لأصحاب الإسهام الانساني والثقافي، مشيدة بما يقدمه أبناؤنا بالخارج من أمثلة رائعة للنجاح والتميز في كل المجالات.

كما أوضحت الوزيرة أن ما تقدمه فرح من فن رفيع يقرب شعوب العالم، ويذيب الفوارق بين الثقافات؛ ما يسهل اندماج الشعوب في المجتمعات كافة.

وفي كلمته، قال مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، إن فرح التي تجيد خمس لغات هي العربية والإنجليزية والالمانية والفرنسية والإيطالية، تعد من نوابغ غناء السوبرانو حول العالم وتعد نموذج فريد للروابط الثقافية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أنها امتداد لأثر عظماء الفن من الشرق في فرنسا مثل أم كلثوم وفيروز وداليدا، التي ولدت مثل فرح بمدينة الإسكندرية وحققت مكانة عالمية في فرنسا، مؤكدًا إيمانه بأنها سوف تتبوأ أعلى الأماكن في عالم الغناء الأوبرالي، ومشيرًا إلى أنها تعد أيقونة يحتذى بها.

ومن جانبها، أعربت فرح عن سعادتها وفخرها بالتكريم، مؤكدة أن رحلتها لم تكن سهلة واحتاجت لجهد كبير، وتكريمها هذا يعكس ما تلمسه من دعم وحب وتشجيع من الحضور الذي يمثل مجتمع الفن والثقافة والدبلوماسية والأسرة التي أسست فيها كل القيم وحب الإبداع ودعمتها حتى وصلت إلى أوبرا باريس، مشيدة بالروابط الثقافية بين مصر وفرنسا وضرورة توطيد العلاقات الثقافية بصورة تعكس عمق حضارتهما وعراقتها.