شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبلنا 150 مليون جرعة لـ8 أنواع من لقاحات كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت حتى الآن 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة التى تبلغ 8 لقاحات، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة على مستوى أفريقيا تدخل المنطقة الآمنة فيما يخص توفير اللقاحات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة نجحت في توفير لقاحات فيروس كورونا، وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجاري.

ونوه إلى أن مصر لم تشهد نقصًا في الأدوية أو المستلزمات الطبية خلال مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى تقليل أعداد المستشفيات المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات، وذلك بسبب الحملات الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.