شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار المنتجات الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ثبات واستقرار أسعار السلع فى المنافذ التابعة لها، وتوافر ياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تصل يتراوح الفارق فى الأسعار بين منافذ الوزارة والأسواق من 25 - 30% على بعض المنتجات، ونحو 50% فى ياميش رمضان والعسل والمربى.

- كيلو القراصيا أو المشمشية 70 جنيها

- كيلو العرقسوس أو الخروب 40 جنيها

- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها حتى 40 جنيها

- أسعار البلح تبدأ من 12 جنيها لتصل إلى 22 جنيها

- الزبيب المصرى بـ45 جنيها

- الزبيب الإيرانى بـ60 جنيها

- التمر الهندى 10 جنيهات

- جوز الهند ب 60 جنيها

- اللحوم البلدى 135 والضانى 125 جنيها