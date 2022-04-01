شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد الأسبوع المقبل بعد رحيل رجائى عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع يناقش عددا من الملفات المهمة، أبرزها كيفية إدارة النقابة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.