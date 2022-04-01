شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 28 مخالفة على المجارى المائية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 28 قرار إزالة للتعديات الموجودة على المجارى المائية فى أسيوط.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الرى لإزالة كل التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى، الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

كما تم إعداد وثيقة لحماية النيل وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وحظرالتعدى على حرمه، حيث أكدت أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى، وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.