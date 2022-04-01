طلب مناقشة عامة تجاه توجيهات السيسي بشأن القضايا المتأخرة في محاكم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري لاسيما تسليم الميراث إلى المرأة الوارثة.

وأوضحت عبدالله في طلبها أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، مع الاخذ في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 35% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياسية وزارة العدل بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنجاز قضايا الأسرة، لاسيما قضايا تسليم المراة لإرثها، والنفقة والحد من حالات الطلاق.