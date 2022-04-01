أحدهم ببتر في الساق.. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي التسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة "مينى باص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مساء الخميس.

الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص وهم كل من: عادل عبد الناصر 33 سنة، حذيفة خالد 31 سنة، محمد مجدى 30 سنة، محمد جمال 17 سنة، أحمد أسامة 32 سنة.

كما أصيبت هند حسنى 35 سنة ومحمود عبد المحسن 51 سنة وياسر فتحى 53 سنة وشخص مجهول مصاب ببتر في الساق، نقلوا إلى مستشفيي الهرم وزايد التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميني باص قادمة أكتوبر اتجاه الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وتم الدفع بونش إغاثة لتجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.