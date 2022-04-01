شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا وأوكرانيا منعا لاستهدافهم من الأمن الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن جميع الأمريكيين الموجودين حاليًا في روسيا وأوكرانيا يجب أن يغادروا على الفور، حيث إنه قد يتم استهدافهم من قبل مسؤولي الأمن الروس بسبب جنسيتهم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “يجب على جميع مواطني الولايات المتحدة في روسيا وأوكرانيا المغادرة على الفور”، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف برايس أنه تم تحديث إرشادات السفر الأمريكية لتعكس التقارير التي تفيد بأن مسؤولي الأمن الروس “استهدفوا واحتجزوا” مواطنين أمريكيين، في كل من أوكرانيا وروسيا نفسها.

كما زعم برايس أن الولايات المتحدة قد رأت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يشوه سمعة المساواة وحرية التعبير وحقوق الإنسان”.