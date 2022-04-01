شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع مونوريل شرق النيل: الانتهاء من المشروع أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة سالي الطحان، مدير مشروع مونوريل شرق النيل، إن هناك 6 آلاف عامل، و500 مهندس يعملون في هذا المشروع الذي يعتبر ثورة في قطاع النقل الداخلي.

وأضافت سالي الطحان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، أن إجمالي ارتفاع الأعمدة التي يقام عليها المونوريل يبلغ نحو 24 مترا، موضحة أن القطار الجديد يسير على كامر معلق ينتجه مصنع تم استيراده من الخارج، وليس على قضيب.

وتابعت مدير مشروع مونوريل شرق النيل، أن أول محطة تبدأ من شارع يوسف عباس بمدينة نصر، بمسافة 56 كيلو يقطعها القطار في 45 دقيقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع مونوريل شرق النيل بحلول أكتوبر 2022.

وفي سياق متصل، أضاف محمد خالد مهندس تنفيذي، أن المونوريل لديه درجة آمان عالية رغم ارتفاعه، ولا يشعر الراكب بأي حركة، مشيرا إلى أنه يتابع العمل على مدار الساعة.

أما المهندس أحمد ناصر مهندس السلامة، فقال إن العمال يخضعون للاختبارات قبل الالتحاق بالعمل، ويجري متابعتهم بصفة دورية لتصويب الأخطاء، مع إعطاء محاضرات لمعالجة المشكلات الطارئة، والتأكيد على دواعي السلامة.