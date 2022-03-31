خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

محمد يوسف

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