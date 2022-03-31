سلوفاكيا: لم نقدم منظومة "إس 300" لأوكرانيا لأنها ضرورية لأمننا

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا اليوم أن بلاده لن تقدم منظومة إس 300 لأوكرانيا واصفا إياها بأنها ضروروية لأمن بلاده، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، إن سلوفاكيا لن تفكر في تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" إذا غادرت روسيا الأراضي الأوكرانية.

وأكد ناد أن سلوفاكيا لن تزود أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" الذي يستخدمه الجيش السلوفاكي حاليا، إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبيكتيتور السلوفاكية.

وأدلى ناد بهذه التصريحات بعد وقت قصير من تحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرة أخرى للدول التي تمتلك نظام "إس- 300" من منحه لأوكرانيا.

وقال لافروف: "نقل صواريخ إس -300 السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا أمر مستحيل وغير قانوني، وموسكو لن تسمح بذلك".