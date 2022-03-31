شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يدشن مبادرة لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات مبادرة " قطار وصل الخير" والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وتستهدف توزيع 60 ألف كرتونة رمضانية علي الاسر الأولي بالرعاية بكافة قطاعات المحافظة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الاسر الاولي بالرعاية والفئات المستهدفة وبمناسبة حلول شهر مضان المبارك وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المساعدات لهم.

وأكد المحافظ، أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقد وجه محافظ الجيزة بضرورة أن يشمل التوزيع جميع أحياء و مراكز ومدن وقري المحافظة، وثمن راشد الدور الكبير لمؤسسة حياة كريمة لما تقدمه من خدمات اجتماعية وانسانية لأهالينا وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك.

مؤكداً ان المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم .

ومن جانبه أوضح منسق عام المبادرة بالجيزة انه سيستمر العمل في التوزيع لهذه المساعدات بدءا من اليوم ليشمل جميع الأحياء والمراكز والمدن.

حضر فعاليات تدشين المبادرة، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياه كريمة بالجيزة وأعضاء ومنسقي المؤسسة بالأحياء والمراكز.