9 مصابين في انقلاب ميني باص بـ"صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب مينى باص أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميني باص قادمة أكتوبر اتجاه الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وتم الدفع بونش إغاثة لتجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.