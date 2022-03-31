"سيب التوك توك يا هتموت".. حل لغز مقتل شاب عثر عليه غريقا بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات انتشال جثة سائق توك توك من إحدى المصارف بمركز أبو النمرس، وتبين أن شابين دفعاه في المجرى المائي بدافع سرقة مركبة التوك توك قيادته.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بإحدى المصارف بنطاق المركز.

انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية، وتبين أن الجثة لسائق مركبة "توك توك" يبلغ من العمر 22 سنة، مبلغ بتغيبه منذ أيام، لا توجد به إصابات ظاهرية وبحيازته متعلقاته الشخصية -هاتفه وحافظة نقوده-، وتم إيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شكل العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى أن شابين (28، 30 سنة) وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما استقلا التوك توك قيادة الضحية بدعوى توصيلهما إلى قرية المنوات.

في الطريق، استوقف أحدهما المجني عليه قبل أن يباغته بعصا خشبية مطالبا إياه بترك المركبة لكنه رفض فدفعاه ليسقط في المصرف، واستوليا على التوك توك ظنًا أن قائده سرعان من سيخرج لكنه غرق.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس، ومعاونوه النقباء عمر شلبي ومحمد مجدي وأحمد عبد الصمد من ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.